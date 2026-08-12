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Giriş Tarihi: 12.08.2026 21:32

Aydın'da talihsiz kadına tren çarptı: Feci şekilde can verdi!

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki Dilek Karabatak’a demiryolunda ölçüm çalışması yapıldığı sırada tren çarptı. Karabatak olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA
Aydın’da talihsiz kadına tren çarptı: Feci şekilde can verdi!
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Kaza, ilçeye bağlı Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette görevli personel Mustafa A.'nın demiryolunda ölçüm yaptığı sırada, yanında bulunan ve çalışmaya yardım ettiği belirtilen Dilek Karabatak'a, Ortaklar'dan Söke yönüne ilerleyen Mustafa S. idaresindeki tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Karabatak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Şirket personeli Mustafa A. ile trenin makinisti Mustafa S., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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#AYDIN #SÖKE

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Aydın'da talihsiz kadına tren çarptı: Feci şekilde can verdi!
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