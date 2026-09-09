Aydın’da yangın paniği: Öğretmenler seferber oldu

Yangın, Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun yanındaki arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide başlayan ve rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangın otoyol kenarına da sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, helikopter de havadan sortileri ile ekiplere destek verdi.

ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLAR DA YARDIMA KOŞTU

Bölgedeki özel okulun öğretmen ve öğrencileri de ekiplere kazma ve kürekler ile yardımcı olurken, okul çevresindeki kuru otların alevlenmesine karşı hortumla su sıktı. Ekiplerin hızlı ve yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alına alındı. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.