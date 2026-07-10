Aydın’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: O anlar kamerada…

YOL KAVGASI AKARYAKIT İSTASYONUNA TAŞINDI

Sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek yol verme tartışmasını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile Azat T. ve Veysi T. arasında bu kez tekme ve yumruklu kavga yaşandı.