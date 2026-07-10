Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: O anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 10.07.2026 08:46

Aydın’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: O anlar kamerada…

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların arabalarını birbirinin üzerine sürdüğü tartışma akaryakıt istasyonuna taşındı. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aydın’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: O anlar kamerada…
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Olay, dün saat 20.15 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 BVJ 014 plakalı araç ile 34 GLU 078 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

YOL KAVGASI AKARYAKIT İSTASYONUNA TAŞINDI

Sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek yol verme tartışmasını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile Azat T. ve Veysi T. arasında bu kez tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

FECİ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 3 dakika süren kavgada, her iki taraf birbirini darbetti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamersına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelerek araçlarından inen iki grubun kavgası yer aldı.

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'GASP EDİLDİK'

Olaydan sonra Azat T. ve Veysi T., polise şikayette bulunarak cüzdan ve cep telefonlarının gasbedildiğini bildirdi. Çalışma başlatan polis, Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #KUŞADASI

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Aydın’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: O anlar kamerada…
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