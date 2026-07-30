Aydın’da zabıta memurunu taş ve sopayla darp ettiler: 2 kadın tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Esma Sayır ve Esra Kaymak'ın bir lisenin bahçesinde olduğunu belirledi. 2 kadın burada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Esma Sayır ile Esra Kaymak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör