Aydın’daki çifte vahşette kan donduran itiraf: “Kadının inleme sesleri halen geliyordu”

Onu da bıçakladım. Hemen ölmedi, çömelince sırtından da bıçakladım. Ellerim çıplak olduğu için hiç bir yere dokunmadım. Evden çıkarken yaşlı adamın öldüğünü ancak kadının inleme sesleri halen geliyordu. Dizüstü bilgisayar çantasında yanımda getirdiğim yedek kıyafetleri giyip evden çıktım. Kadın doğum hastanesine doğru yürüyüp, minibüse bindim. İncirliova yolu üzerindeki Kızılay Deresi'ne gidip, kıyafetleri ve bıçağı attım" sözlerini kullandı.

ÇOCUKLARINI BAHANE GÖSTERDİ

İfadesinde, para istemek için eve gittiğini, amacının öldürmek olmadığını savunan Hafız, "İkisi de bağırmaya başlayınca panikleyip, öldürdüm. Kendilerini öldürmek için bir sebebim yoktu. Ne yapacağımı şaşırdım. Amacım sadece çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek için para almaktı. Hırsızlıktan pişman değilim. Parayı çocuklarımın ihtiyaçları için harcadım, kalan kısmını da ATM'den hesabıma yatırdım. Çocuklarım için yaptım ama bu kişileri öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.