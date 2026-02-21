Aydın’daki çifte vahşette kan donduran itiraf: “Kadının inleme sesleri halen geliyordu”

Doktor Ahmet Çakaloğlu, 8 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki müstakil 2 katlı evine geldi. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde çiftin baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, olayın aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede, vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle ölen Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.
KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat'ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cami bahçesindeki cenazeyi kayda aldı.
İTİRAF ETTİ
Yaklaşık 12 gün süren teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, cinayet şüphelisinin hurdacılık yapan Şadi H. olduğu tespit edildi. Takibe alınan şüpheliye dün öğle saatlerinde operasyon yapıldı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, Turgut Çakaloğlu'ndan para istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine öfkelenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen şüpheli, evin üst katından ses duyması üzerine Nuran Çakaloğlu'nu da bıçaklayıp öldürdüğünü, suç aleti bıçağı ise dereye attığını anlattı.
Polis, delillendirme kapsamında evinde arama yaptığı şüphelinin suç aleti bıçağı attığını söylediği derede de arama çalışması başlattı. Evine 5 kilometre mesafedeki deredeki aramalarda şüphelinin ayakkabı, pantolon ve çantası bulundu. Suç aleti bıçağın bulunması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayın ardından panikle kaçtığını da ifadesinde anlan Şadi H., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Suriyeli hurdacı Şadi Hafız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 çocuk babası Hafız, savcılıktaki ifadesinde, "Turgut Çakaloğlu'nu 3-4 ay kadar önce maddi sıkıntı yaşadığım bir dönemde markette ekmek alırken gördüm. Kartla değil de cebinden çıkardığı parayla alışveriş yaptı. Cebinde çok para çıkardığını görünce takip ettim. 2 katlı müstakil bir evde yaşadığını gördüm. Türkçe bilmediğim için konuşmadım. Ondan sonra maddi sıkıntım geçti ve Çakaloğlu'nu unuttum" dedi.
BELEDİYE ÇALIŞANI KILIĞINDA EVE GİTMİŞ
1 ay önce yeniden maddi sıkıntıya girdiğini, aklına Turgut Çakaloğlu'nun geldiğini ifadesinde belirten Hafız, "Bunun üzerine tekrar evine gittim. Bir süre kapıda bekledim, daha sonra kapıyı çaldım ancak açan olmadı. 2-3 gün sonra saat 10.00 - 11.00 gibi tekrar evine gittim. Üzerime belediye işçileri gibi mavi askılı kıyafet giydim. Elime de Türkçe yazılı bir evrak alıp, kapısını çaldım. Türkçe olarak 'Su' diye seslendim. Kapı açılınca yaşlı adama saldırıp, 'Para ver' diye seslendim ama bağırıp, bir şeyler söyledi. Ancak, Türkçe bilmediğim için ne söylediğini anlamadım.
Bağrışma esnasında evin üst katından 'Ne oluyor' diye ses geldi. Panikleyip yaşlı adamı boğazından ve göğsünden bıçakladım, sonra yukarı çıktım. Merdivenin başında Nuran Çakaloğlu ile karşılaştım. Ona 'Para, para' diye bağırdım. Korku içinde dolabı açıp bir zarf verdi. Zarfın içinde 5 bin TL para ve bir kolye ve 1 çift küpe vardı. Bunları aldım. Daha fazlasını istediğimde ise 'Para yok hepsi bankada' deyip, bağırmaya başladı.
Onu da bıçakladım. Hemen ölmedi, çömelince sırtından da bıçakladım. Ellerim çıplak olduğu için hiç bir yere dokunmadım. Evden çıkarken yaşlı adamın öldüğünü ancak kadının inleme sesleri halen geliyordu. Dizüstü bilgisayar çantasında yanımda getirdiğim yedek kıyafetleri giyip evden çıktım. Kadın doğum hastanesine doğru yürüyüp, minibüse bindim. İncirliova yolu üzerindeki Kızılay Deresi'ne gidip, kıyafetleri ve bıçağı attım" sözlerini kullandı.
ÇOCUKLARINI BAHANE GÖSTERDİ
İfadesinde, para istemek için eve gittiğini, amacının öldürmek olmadığını savunan Hafız, "İkisi de bağırmaya başlayınca panikleyip, öldürdüm. Kendilerini öldürmek için bir sebebim yoktu. Ne yapacağımı şaşırdım. Amacım sadece çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek için para almaktı. Hırsızlıktan pişman değilim. Parayı çocuklarımın ihtiyaçları için harcadım, kalan kısmını da ATM'den hesabıma yatırdım. Çocuklarım için yaptım ama bu kişileri öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.