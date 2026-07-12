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Giriş Tarihi: 12.07.2026 18:03

Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

DHA
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik mücadele sonucu saat 17.30 itibari ele kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AYDIN

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Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
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