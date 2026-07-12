Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bozdoğan'ın kırsal Hışımlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla Bozdoğan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatlik mücadele sonucu saat 17.30 itibari ele kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör