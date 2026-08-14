Haberler Yaşam Haberleri Aydın’daki telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı! İntikam detayı kan dondurdu: Meğer azmettirici arabada bekleyip…
Giriş Tarihi: 14.08.2026 17:04

Aydın’daki telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı! İntikam detayı kan dondurdu: Meğer azmettirici arabada bekleyip…

Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak katledilmişti. Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralanırken cinayetle ilgili gözaltına alınan müteahhit Ahmet K. ile oğlu Emre K. ve yeğenleri Murat K. ve Yunus K., geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aydın’daki telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı! İntikam detayı kan dondurdu: Meğer azmettirici arabada bekleyip…
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Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ramazan Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ CİNAYETTE AZMETTİRİCİ İDDİASI

Çalışma başlatan polis ekipleri, müteahhit Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olaydan sonra kaçan Ahmet K.'nin oğlu Emre K. ile yeğenleri Murat K. ile Yunus K., dün teslim oldu. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Mehmet R.K.'nın ise arandığı öğrenildi.

BORÇ MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET

Ahmet K. ve ailesi ile Ramazan Kurt arasında borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, silahlı saldırıdan önce Ahmet K.'nin, Kurt ve beraberindekiler tarafından darbedildiği öğrenildi. Olay sırasında Murat K. ile Yunus K.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Emre K.'nin ise otomobilde beklediği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinde, iş yerine Kurt'u yaralamak amacıyla geldiklerini ancak panikle Kurt'u göğsünden vurduklarını söyledikleri öğrenildi.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ramazan Kurt'un, iş yerinde tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan müteahhit Ahmet Kaya ile oğlu Emre Kaya ve yeğenleri Murat Kaya ve Yunus Kaya sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EFELER #AYDIN

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Aydın’daki telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı! İntikam detayı kan dondurdu: Meğer azmettirici arabada bekleyip…
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