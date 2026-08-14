Aydın’daki telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı! İntikam detayı kan dondurdu: Meğer azmettirici arabada bekleyip…

BORÇ MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET

Ahmet K. ve ailesi ile Ramazan Kurt arasında borç meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, silahlı saldırıdan önce Ahmet K.'nin, Kurt ve beraberindekiler tarafından darbedildiği öğrenildi. Olay sırasında Murat K. ile Yunus K.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Emre K.'nin ise otomobilde beklediği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinde, iş yerine Kurt'u yaralamak amacıyla geldiklerini ancak panikle Kurt'u göğsünden vurduklarını söyledikleri öğrenildi.