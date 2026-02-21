Aydın’daki vahşette sır perdesi aralandı: Çakaloğlu çiftini hunharca katletmişti! Meğer katili...

KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat'ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cami bahçesindeki cenazeyi kayda aldı.