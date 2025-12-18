Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü: Genç avukat hayatını kaybetti

Kaza, bugün sabah saatlerinde Amasya-Suluova arasında Beşgöz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suluova'dan Amasya'ya seyir halinde olan Erhan Şahiner idaresindeki otomobil, Beşgöz Kavşağı diye adlandırılan kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hurda yığınına dönen aracın sürücüsü avukat Erhan Şahiner, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisine sıkışan genç avukatın cansız bedeni ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Suluova'dan Amasya'daki duruşmasına katılmak için yola çıkan ancak feci kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Erhan Şahiner'in henüz geçtiğimiz sene mesleğine başladığı öğrenildi.