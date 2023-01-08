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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Aydos Kalesi’nde sona gelindi

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Aydos Kalesi’nde sona gelindi
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11. ve 12'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Sultanbeyli'deki Aydos Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin de bitirilmesiyle önümüzdeki günlerde turizme kazandırılacak. Orhan Gazi döneminde, İstanbul'a ilerleme çalışmaları kapsamında Abdurrahman Gazi tarafından fethedilen, Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın 'İstanbul'un fethinin başladığı yer' olarak tanımladığı tarihi kalenin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Kalenin sur duvarları ve sur için arkeolojik kazısı 2010 yılında Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde tamamlandı. Kazılar sonucunda açığa çıkan mimari yapıların projeleri 5 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yapıların restorasyonu yapıldı. Sur duvarlarındaki restorasyon süreci 2010-2014 tarihleri arasında, sur içindeki mimari yapılara yönelik restorasyon süreci ise 2015-2018 yılları arasında gerçekleşti. Kale ve çevresinde atölyeler, sergi ve karşılama salonu, restoran, seyir terasları, açık hava müzesi gibi alanlar oluşturuldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çalışmalar hakkında SABAH'a şunları söyledi: "12 yılı kapsayan titiz bir çalışmanın sonucunda kalemizin restorasyonu tamamladık. Yapılan restorasyonla yeni bir çehre kazanan Aydos Kalesi, şehrimizin sembol eserleri arasına adını yazdıracak. Kalemiz pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor."

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Aydos Kalesi’nde sona gelindi
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