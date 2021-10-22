Ayetel Kürsi Duası Namaz Bittikten Sonra Okunur Mu?

Ayetel Kürsi duası, faziletleri ve sevabı büyük olan değerli ve kıymetli dualar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; çoğu Müslüman vatandaş tarafından ezbere bilinmesi ile birlikte bilindiği üzere Bakara Suresi'nin 255.ayetine denk gelmektedir. Ayetel Kürsi duasını okuyan kişilerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte özellikle namaz sırasında okunup okunmayacağı merak ediliyor. Bu bağlamda; Ayetel Kürsi duası namazda okunur mu? İşte Ayetel Kürsi namazda okunur mu sorusunun yanıtı!

AYETEL KÜRSİ DUASI NAMAZDA OKUNUR MU?

Ayetel Kürsi duası, farz olan namazlar sırasında okunabilmekle birlikte aynı zamanda namazlardan sonra da okunabilen bir ayet olarak bilinir. Bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi'nin farz namazlarından sonra okunması menduptur bilgisi de yer almaktadır. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255.ayeti olarak bilinir ve bu ayet içerisinde Allah'ın kudreti ve azameti anlatılmaktadır. Öte yandan bunlarla birlikte İslam dininin temel unsurlarından da bahsedilmektedir.

AYETEL KÜRSİ NE ZAMAN OKUNUR?

Ayetel Kürsi duası, gün içerisinde herhangi bir saatte okunabilir. Özellikle namaz sırasında ya da başka bir zamanda da bu dua okunabilmektedir. Ayetel Kürsi duasının koruyucu olma özelliği bulunduğu bilinmekle birlikte herhangi bir vakitte dua etmek amacıyla da okunmaktadır.

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