Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler arasında en faziletlisi olarak bilinen Ayetel Kürsi, Bakara Suresi içerisinde yer alır. Her türlü tehlikeden, kazadan, belalardan ve nazarlardan korunmak için okunan Ayetel Kürsi duası namazların ardından da okunan dualardan birisidir. Ayetel Kürsi'nin faziletlerinden ötürü bu kadar fazla okunması nedeniyle bazı soru işaretleri de kafalara takılmaktadır. Ayetel Kürsi Kur'an'da kaçıncı sayfada sorusu da bunlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Ayetel Kürsi'nin Kur'an-ı Kerim'de bulunduğu sayfa sayısı ve diğer ayrıntılar aşağıda yer alıyor.

Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'de Kaçıncı Sayfada Yer Alıyor?

Ayetel Kürsi'nin tamamı on cümleden oluşmuştur. Adını ''kursi'' kelimesinden alan bu ayet-i kerime 'ayetlerin efendisi' olarak nitelendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure olan Bakara Suresi içerisinde yer almaktadır.

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'de 41. sayfada bulunur. Ayrıca Kur'an'ın 3. cüzünde yer aldığı da belirtilebilir.

Ayetel Kürsi Kaç Ayetten Oluşur?

Ayetel Kürsi hakkında merak edilen konulardan birisi de kaç ayetten oluştuğudur. Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, 1 ayetten oluşmaktadır. Bu ayet ise toplamda on cümleden oluşur.

Ayetel Kürsi Duası Ne Zaman Okunur?

Ayetel Kürsi, günün her an ve her vaktinde okunabilir. Kur'an-ı Kerim'e dokunarak okunmadığı müddetçe abdestsiz olarak da okunabilmektedir. Genel olarak baktığımızda ise Ayetle Kürsi'nin daha çok okunduğu vakitler vardır. Gece uyumadan ve sabah saatlerinde daha fazla okunduğu görülmektedir. Ayrıca farz olan namazların ardından tesbihat öncesinde de bu ayet-i kerime okunmalıdır.

Ayetel Kürsi Duası Ne İçin Okunur?

Ayetel Kürsi, koruyucu özellikleri olan bir ayet olarak dikkat çekmektedir. Hadis kaynaklarında da bu konu hakkında genişçe bilgiler yer alır. Bu nedenle okunma nedeni de daha çok her türlü tehlikeden, kazadan, belalardan, hastalıklardan ve nazarlardan korunmak için okunur.

Ayetel Kürsi Duası Fazileti

Bu duayı okuyan kişi tevhidi de tilaveti de yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanır.

Ayetel Kürsi okumak kişiyi gördüğü ve görmediği tüm musibetlerden muhafaza kılar.

Bu duayı okumayı alışkanlık haline getiren kimse kendisine zarar verecek kişi ve olaylardan emin olur. Çevresindeki zararlı kişilerin yol açacağı tehlikeleri ve olası tehditleri bilir.

Hane içi huzur ve şifa bu dua sayesinde artar.

Ayetel Kürsi'nin okunduğu evde huzursuzluğa, vesveseye, karamsarlığa ve üzüntüye yer yoktur. Maddi ve manevi tüm zorluklar o haneyi terk eder.

Kişi içinde bulunduğu zorlukların üstesinden kolayca gelir.

Bereketi arttırmak maksadıyla da sıkça okunan dualardan biridir. Nimetlerin üzerine okumak, yemek yaparken tekrar etmek ve eve gelen yiyeceklere okumak evdeki rızkın bollaşmasına vesile olur. Ayrıca o evde ziyan ve israfın önüne geçer.