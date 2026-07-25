Ayı saldırısından kurtulan çiftçi dehşet anlarını anlattı: “Elimi parçaladı, parmaklarım kırıldı”

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavisi süren İsmail Tirifi, saldırının bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Ayçiçeği tarlasını suluyordum. Çekirdek tarlasının içerisine kadar girdim, aşağıya kadar su gitmiş mi diye kontrol ediyordum. O anda yan taraftan doğrudan saldırdı. Ben de refleks olarak sol elimle karşılayınca elimi ısırdı. Beni yere attı. Yerde uzun süre mücadele ettim. Kürekle vurunca beni bırakıp kaçtı.