Ayın’da torununu kurtarmak isterken trenin altında kalmıştı: Selvi Polat’tan kahreden haber!

Giriş Tarihi: 23.12.2025 15:25

Aydın İncirliova'da Selvi Polat raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtardı. Ancak kendisi ağır yaralandı. 71 gündür tedavi gören Polat, kurtarılamadı.

Olay, 13 Ekim saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise yaralandığı belirlendi.

Selvi Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

