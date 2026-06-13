Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcı Vekilliklerine yönelik önemli görev değişiklikleri yapıldı. Kararname kapsamında yargı teşkilatının kilit noktalarında dikkat çeken atamalar gerçekleştirildi. Kararnameye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yargı kulislerinde uzun süredir konuşulan bu kritik görevlendirme, HSK kararnamesiyle birlikte resmiyet kazandı.

DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRMELER

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine de iki önemli isim atandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Örücü, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekâleten Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

AYKUT ÇELİK KİMDİR?

Aykut Çelik, özellikle İBB soruşturması kapsamında yürütülen süreçlerde aktif rol aldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında iddianameyi hazırlayan Çelik, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde de görev aldı.