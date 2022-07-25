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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:23

Aykut Enişte filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi bu akşam Tv'de!

Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Aile ve komedi türlerinde olan film 2019 yılı yapımı olup senaryosunu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok yapıyor. Peki, Yönetmen koltuğunda; Onur Bilgetay'ın yer aldığı Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Aykut Enişte filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi bu akşam Tv’de!

25 Temmuz 2022 akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yalnızlıktan bıkan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesinin ele alındığı filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay yer alıyor. Peki; Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Onur Bilgetay

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2019 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma

Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok

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Aykut Enişte filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi bu akşam Tv'de!
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