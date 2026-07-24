Ayla öğretmenin adı okulda yaşayacak

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından TBMM
çatısı altında kurulan araştırma komisyonu çözüm önerilerini araştırmaya devam ediyor. Komisyon üyesi AK Parti Kahramanmaraş
Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta saldırı yaşanan Ayser Çalık Ortaokuluna saldırıda öğrencilerine siper olan şehit öğretmen Ayla Kara'nın verileceğini açıkladı. Kirişci, okulun adının "Şehit Öğretmen Ayla Kara Ortaokulu" olarak değiştirilmesi için valilik ve millî eğitim süreçlerinin tamamlandığını, resmî şehitlik prosedürü beklenmeksizin ismin önüne "şehit" ibaresinin konulması kararının alındığını açıkladı.
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Mete Efendioğlu - Editör