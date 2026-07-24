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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Ayla öğretmenin adı okulda yaşayacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Ayla öğretmenin adı okulda yaşayacak
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Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından TBMM çatısı altında kurulan araştırma komisyonu çözüm önerilerini araştırmaya devam ediyor. Komisyon üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta saldırı yaşanan Ayser Çalık Ortaokuluna saldırıda öğrencilerine siper olan şehit öğretmen Ayla Kara'nın verileceğini açıkladı. Kirişci, okulun adının "Şehit Öğretmen Ayla Kara Ortaokulu" olarak değiştirilmesi için valilik ve millî eğitim süreçlerinin tamamlandığını, resmî şehitlik prosedürü beklenmeksizin ismin önüne "şehit" ibaresinin konulması kararının alındığını açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #TBMM #AK PARTİ #AYSER ÇALIK ORTAOKULU

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Ayla öğretmenin adı okulda yaşayacak
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