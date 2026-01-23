Aylar sonra bulunan Rus yüzücü Svechnikova’nın cenazesi ülkesine gönderildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında 20 Ocak'ta bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Cesedin, Rus yüzücü Svechnikova'ya ait olduğu DNA testi ile tespit edilmişti. Svechnikova'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Rus yüzücünün cenazesi ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi. Ardından cenaze İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından THY'ye ait kargo uçağıyla Rusya'ya gönderildi.