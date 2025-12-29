AYM’den emsal karar: Görevde rahatsızlanıp ölen polis için gerekçeli karar ihlali

AYM, İzmir'de görev yapan bir polis memurunun görev sırasında yaşanan olayların ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine rağmen vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmamasına ilişkin davada kritik bir ihlal tespiti yaptı.

GÖREV BAŞINDA TARTIŞTIKTAN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'de görev yapan polis memuru, bir iş yerine idari yaptırım kararını tebliğ ettiği sırada iş yeri sahipleri tarafından tehdit edildi ve mukavemetle karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından rahatsızlanan polis memuru, hastaneye sevk edildi ancak kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası polisin eşine dul ve yetim aylığı bağlanırken, emekli ikramiyesi de ödendi.

ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYİCİ OLDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü, olayın vazife malullüğü kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulundu. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, polisin kronik kalp ve damar hastalığı bulunduğu, yaşanan olayın stresinin kalp krizini tetiklediği ancak ölümün "görev sırasında dış etkenler nedeniyle gerçekleşmediği" belirtildi. SGK, bu rapor doğrultusunda vazife malullüğü hükümlerinin uygulanamayacağına karar verdi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ, DOSYA AYM'YE TAŞINDI

SGK kararına karşı polisin eşi tarafından açılan dava, yerel mahkemece ölümün görevden kaynaklanmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine başvurucu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM: MAHKEME STRES FAKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRMEDİ

Anayasa Mahkemesi kararında, Anayasa'nın 36. maddesi kapsamında güvence altına alınan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği vurgulandı. Kararda, Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün stresle tetiklendiğine dair tespit bulunmasına rağmen, yerel mahkemenin bu hususu değerlendirmediği ve neden dikkate almadığını gerekçelendirmediği belirtildi. Yüksek Mahkeme, ihlalin giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. AYM, gerekçeli karar hakkı ihlaline karar verildiği için sosyal güvenlik hakkına ilişkin iddiaların ayrıca incelenmesine gerek olmadığına hükmetti.