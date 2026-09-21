AYM’den işe iade davasında emsal karar! “Aşırı şekilci yaklaşım” hak ihlali sayıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, özel güvenlik şirketinde çalışan U.Ö'nün iş akdi feshedildi. Bunun üzerine U.Ö, işe iade talebiyle dava açtı. İzmir 11. İş Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda feshin geçersiz olduğuna ve davacının işe iadesine karar verdi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVAYI USULDEN REDDETTİ

Davalı işverenin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verdi. Kararda, arabuluculuk başvuru formunda "işe iade" seçeneğinin işaretlenmediği ve son tutanakta yer alan ifadelerin de bu talebi tam olarak kapsamadığı gerekçe gösterildi. Bunun üzerine U.Ö, adil yargılanma ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM: "HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ZORLAŞTIRICI, AŞIRI ŞEKİLCİ YAKLAŞIM"

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki "mahkemeye erişim hakkının" ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Kararın gerekçesinde, arabuluculuk son tutanağında tarafların işe iade hususunu müzakere ettiklerinin ve bu konuda anlaşamadıklarının kayıt altına alındığı belirtildi. Bölge Adliye Mahkemesinin arabuluculuk başvuru formundaki işaretlemeler üzerinden vardığı sonucun katı bir yorum teşkil ettiği vurgulanan gerekçede şu değerlendirmeye yer verildi: "Arabuluculuk son tutanağında işe iade konusunun müzakere edildiğine dair beyanların bulunmasına rağmen Bölge Adliye Mahkemesinin dava şartının gerçekleşmediği yönündeki değerlendirmesi, başvurucunun dava açmasını zorlaştırmış ve arabuluculuk şartına ilişkin kurallar bakımından aşırı şekilci bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu katı yorum, başvurucu üzerinde ağır bir külfete sebebiyet vermiş ve hedeflenen meşru amaçlarla karşılaştırıldığında ölçülü olmamıştır."

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması amacıyla karar örneğinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesine iletilmek üzere İzmir 11. İş Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. AYM, başvurucunun tazminat talebini ise reddetti.