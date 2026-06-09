İstanbul’da topraktan satış vurgunu! Aynı daireyi 13 kişiye sattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Pendik'te bulunan "Aksupark Evleri" isimli konut projesinde, şirket sahibi Ali Asker Aksu'nun vatandaşlarla "topraktan satış" sözleşmeleri imzaladığı, bu sözleşmeler karşılığında mağdurlardan peşinat, banka havalesi ve senetler vasıtasıyla milyonlarca lira tahsil ettiği belirlendi.





Ancak inşaat tamamlanmadan, sözleşme yapılan bağımsız bölümlerin tapuda üçüncü şahıslara devredildiği ya da aynı dairelerin mükerrer olarak birden fazla kişiye satıldığı "TAPU TAKBİS" sorgulamalarıyla tescillendi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUNUN DETAYLARI DOSYADA



Projeye güvenen 13 mağdurun yaklaşık 30 milyon lira dolandırıldığı saptandı. Mağdur M.E.K. 2025 yılında, 3 milyon 500 bin TL'ye anlaştığı daire için 1 milyon 400 bin TL nakit ödedi. Yapılan sorguda bağımsız bölümün başka bir kişiye devredildiği saptandı. Mağdur E.Ç'nin ise 5 Milyon TL ödediği dairesinin başkasına devredildiği ortaya çıktı.

"BENDEN HABERSİZ SATILMIŞ OLABİLİR" SAVUNMASI



Şüpheli Ali Asker Aksu ifadesinde, "Tek yetkili benim ancak bu satışlar benden habersiz şekilde çalışanlarım tarafından yapılmış olabilir" diyerek suçu çalışanlarının üzerine attı. Şirket çalışanları hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Tek sanık Aksu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.