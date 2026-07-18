Aynı hastane 2 acı

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ayla Çiçek (46) ile laborantlık yapan Derya Öncebe , 2 gün arayla yaşamını yitirdi. Hastanenin önünde yapılan törende, meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

ÇALIŞIRKEN KALBİ DURDU

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve geçen hafta yıllık izne ayrılan 2 çocuk annesi Ayla Çiçek, tatilde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldı hastanede tedavi gören ve sağlığına kavuşan hemşire, Gaziantep'e gelerek hastanedeki görevine geri döndü. Önceki gün hastanede çalıştığı sırada kalbi 2 sefer duran ve arkadaşlarının müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Çiçek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı hastanede laborant olarak çalışan 3 çocuk annesi Derya Öncebe ise bir süre önce özel bir hastanede karın germe ameliyatı oldu. Taburcu olduktan birkaç gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada emboli teşhisi konulan Öncebe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 gün arayla 2 mesai arkadaşlarını kaybeden Gaziantep 25 Aralık Hastanesi çalışanları ise acı haberlerle yasa boğuldu. Hastanenin önünde düzenlenen törene katılan hastane çalışanları gözyaşlarını tutamadı.