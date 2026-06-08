Aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü

İstanbul Kartal D-100 Karayolunda aynı istikamette ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüleri 23 yaşındaki Emir Enes Doğan ile 48 yaşındaki Serdar Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan İpek Nisa Tepe ise hastanede tedavi altına alındı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Esentepe, D-100 Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; Emir Enes Doğan'ın kullandığı motosikletle Serdar Çağlayan'ın kullandığı motosiklet aynı yönde ilerlediği sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle demir bariyerlere vuran sürücüler kanlar içerisinde yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İKİ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüleri Emir Enes Doğan ile Serdar Çağlayan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan İpek Nisa Tepe ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden Emir Enes Doğan ile Serdar Çağlayan'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenazelerin ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.