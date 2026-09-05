Aynı koltukta iki cinayet

İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Seri katil Fethi Dağlı'nın gösterdiği yerde bulunan kemik parçalarının, anne Gülay Nuştır'dan alınan kan örneğiyle yapılan DNA karşılaştırması sonucu Zeynep'e ait olduğu belirlendi. Soruşturmada, hastaneden kaçan Zeynep, gittiği Esenyurt'ta peşine takılan Fethi Dağlı tarafından kandırılarak eve götürülüp boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Zeynep'in cep telefonuna en son takılan SIM kartın da Fethi Dağlı adına kayıtlı olduğu belirlendi. Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan Zeynep Yıldırım, olay günü Taksim'de götürüldüğü hastaneden kaçtı.

İddiaya göre Fethi Dağlı, Zeynep'i kandırarak ağabeyi Yaşar Dağlı ile yaşadığı Esenyurt'taki eve götürdü. Evde yaşanan tartışma sonrası Zeynep, koltuk üzerinde boğularak öldürüldü. Ardından cesedi sarılarak salonun camından dışarı çıkarılan talihsiz kız, kömürlüğe gömüldü. İki kardeş de cinayeti işlemediklerini belirterek birbirlerini suçladı. Ancak polis, cinayeti Fethi Dağlı'nın işlediği ihtimali üzerinde duruyor. 3 kişinin katil zanlısı Fethi Dağlı, yapılan araştırmalarda 2 kurbanını da Esenyurta'ki evinde öldürdü. Dağlı'nın koltuğu atmadığı öğrenildi. Şüphelilerin hepsi tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör