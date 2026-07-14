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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:23

Aynı mahallede ikinci kadın cinayeti

Gaziantep’te aynı mahallede 2 günde 2. kadın cinayeti yaşandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Aynı mahallede ikinci kadın cinayeti
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Kayaönü mahallesi 42064 Nolu sokakta meydana gelen olayda bir kişi 72 yaşındaki eşini defalarca darp ettikten sonra silahla ateş açarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Sağlık görevlileri yaralı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı mahallede bir gün önce de cezaevinden izinli çıkan bir kişi, 2 yıl önce boşandığı karısını bıçaklayarak öldürmüş, ardından kendi yaşamına son vermişti.

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Aynı mahallede ikinci kadın cinayeti
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