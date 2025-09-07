Aynı özel hastanede ikinci ölüm

Yurt dışında SMA tedavisi gördükten sonra Adana'ya dönen Yasmin Elif (4), akciğer enfeksiyonu şikayetiyle kaldırıldığı özel bir hastanede rahatsızlandı. Aile, minik Yasmin'e solunum cihazı aldı ve hastanede tedavi görmeye başladı. İddiaya göre, cihazın arızalı çıkması üzerine hastane doktoru, aileye ve hemşire K.G.'ye 'Bu cihazı kullanmayalım' dedi. Ancak iddiaya göre, gece vardiyasında hemşire K.G., cihazı kullandı ve Yasmin Elif'in kalbi durdu. Bunun üzerine minik Yasmin, yoğun bakıma kaldırıldı. Aile ise hastane ve hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hemşirenin işine son verilirken Yasmin Elif, 6 Eylül sabahı hayatını kaybetti.Yasmin Elif'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından soruşturma başlatılırken özel hastane, dün ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı ve aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi.Taraflar arasında anlaşmazlık sürerken aile, avukatları aracılığıyla durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Yasmin Elif'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Yasmin Elif'in cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızını kaybeden anne Hilal Salman, "SMA hastası kızım için yardım kampanyası başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai'ye götürdük ve tedavi oldu. Kızımın cihazında sorun olduğu için Yasmin'i kendi cihazına bağlamayacaklarını söylediler. Ancak sabah doktor arayıp hemşirelere söyledik ama Yasmin'i kendi cihazına bağlamışlar. 'Kızınızın kalbi durdu' dediler. Doğum gününden önce toprağa verdik, 2 hafta sonra kutlayacaktık. Benim kızımı ihmaller öldürdü. Tüm hukuki mercilere başvurularımızı yaptık" dedi. Öte yandan aynı özel hastanede güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), 18 Ağustos'ta geçirdiği mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının ailesi, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.