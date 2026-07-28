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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Aynı yerde ikinci köpek saldırısı

Şırnak’da başıboş köpekler aynı yerde önce küçük çocuğa şimdi de yaşlı adama saldırdı

Aynı yerde ikinci köpek saldırısı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Günler önce küçük bir çocuğun saldırıya uğradığı Cumhuriyet Mahallesi'nde bu kez yaşlı bir adam başıboş köpeklerin hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen yaşlı adam, park halindeki araçların arasından aniden çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam, can havliyle yerden aldığı taşlarla köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre köpeklerle mücadele eden yaşlı adam, saldırıdan çevredekilerin de yardımıyla kurtuldu. Aynı mahallede cuma günü de küçük bir çocuk da başıboş köpeklerin saldırısına uğramış, çocuk son anda yetişen babası ve amcasının müdahalesiyle kurtarılmıştı. Aynı noktada kısa aralıklarla yaşanan ikinci saldırı, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Peş peşe yaşanan saldırılar üzerine mahalle sakinleri, başıboş sokak köpeklerinin özellikle araçların arasında bekleyerek yoldan geçenlere saldırdığını belirterek, yetkililerden acil ve kalıcı çözüm beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

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#ŞIRNAK #SİLOPİ

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Aynı yerde ikinci köpek saldırısı
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