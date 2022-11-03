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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Aynur’u eski sevgilisi boğarak öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Aynur’u eski sevgilisi boğarak öldürdü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in (35) yakınları kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesi'nde bir evde buluştuğu belirlendi.



Çankaya'nın evine gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde hareketsiz buldu. Akrabalarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis olayla ilgili Şenol Çankaya'yı yakalayarak gözaltına aldı.



Sanayide günübirlik işlerde çalışan Çankaya kıskançlık krizine girip kız arkadaşını boğduğunu itiraf etti. Aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenilen ikiliden Çiçek'in, erkek arkadaşıyla ilgili daha önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çankaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aynur’u eski sevgilisi boğarak öldürdü
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