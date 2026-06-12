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Giriş Tarihi: 12.06.2026

‘Aynur’u öldürmeyi cezaevinde planladım’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Aynur’u öldürmeyi cezaevinde planladım’
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İSTANBUL Şişli'de 24 Mart 2016 günü evinde tabancayla vurularak öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz'ün, 9 sayfalık ifadesi tamamlandı. Yapılan araştırmada, Gündüz'ün daha önce Zonguldak'ta karıştığı yaralamalı bir olaydan ceza alarak uzun süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. Gündüz'ün emniyet ifadesindeki son itirafı ise dikkat çekti. Zanlı, "Cezaevinde bulunduğum süre zarfında Aynur olayını planladım. Oryantal dans yapması beni rahatsız ediyordu. Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra, 2014-15 yılında Beşiktaş'ta tesadüfen Aynur'la karşılaştım. Sonra onu takip ettim böylece evini öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı. Kendisine izletilen 6 dakikalık güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu doğrulayan katil zanlısı, üzerinde cinayet günü giydiği kıyafetlerin olduğu ve olaydan 4 ay önce çekilen fotoğraftaki kişinin de kendisi olduğunu kabul etti. Bu arada Bülent Gündüz'e yıllar sonra cinayetin işlendiği yere götürülerek keşif yaptırıldı.

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‘Aynur’u öldürmeyi cezaevinde planladım’
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