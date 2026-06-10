Aynur’un katili yakalandı

İstanbul'da evinin önünde katledilen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur'un katilleri 10 yıl sonra yakalandı. Olay günü akşam saatlerinde Fulya Mahallesi'ndeki evine gelen Aynur Kanbur (49), apartman kapısının önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Faili meçhul kalan dosya; Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden incelendiğinde, saldırganın olaydan sonra Avcılar'dan metrobüse bindiği tespit edildi. Şapkalı metrobüs yolcusunun kimliğini bulmak için bu hattaki İstanbulkart hareketleri geriye doğru tarandığında ise tetikçinin Kanbur'un uzaktan akrabası olan Bülent G. olduğu belirlendi. Bülent G.'nin cep telefonunu cinayetten hemen önce kapatıp kartını çıkardığı metrobüs içindeki görüntülere ulaşıldı. Aynur Kanbur'un ablasının 2017'de verdiği dilekçedeki 'Akrabaları Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nın, Kanbur'u "Bizim sülaleden dansöz çıkamaz" diyerek tehdit ettikleri' iddiası da yeniden değerlendirmeye alındı. Kargocu kılığında cinayet işleyen Bülent G. sorgusunda kimsenin kendisini azmettirmediğini iddia ederek, "Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu, olayı bu nedenle gerçekleştirdim, teslim olmak için çocuklarımın büyümesini bekliyordum" dediği öğrenildi.

TETİKÇİ AKRABASI...

Bülent G.'nin Fazlı K. ve Serdar K. ile arazi ortaklıkları olduğu, Bülent G.'nin bir dönem kardeşlerin şirketinde sigortalı olarak çalıştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin faili olduğu değerlendirilen Bülent G. ile azmettirici oldukları öne sürülen Fazlı K. ve Serdar K. gözaltına alındı.

CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE TELEFONLARINI KAPATTILAR

Bülent G. ile uzaktan akraba oldukları öğrenilen 2 kardeşin tıpkı tetikçi gibi cinayetten kısa süre önce telefonlarını kapattıkları ve ertesi güne kadar açmadıkları öğrenilirken Yüksel K.'nın olaydan 2 gün önce ABD'ye uçtuğu öğrenildi. Bülent G.'nin, telefonunu açar açmaz Serdar K. ile mesajlaştığı ortaya çıktı.