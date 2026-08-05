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Giriş Tarihi: 5.08.2026 17:46

Ayrılan eşlerin çocukları görme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te Suriyeliler arasında ayrılan eşlerin çocuklarını görme meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Ayrılan eşlerin çocukları görme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
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Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Suriyeli bir grup arasında ayrılan eşlerin çocuk görme meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Olayda Muhammed M. (25) İbrahim M. (25) Usame Y. (25) ile Ahmed A. (23) ile karşı taraftan Ali El C. (29) ile Ali El C. (23) yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan kalbinden bıçaklanan 23 yaşındaki Ali El C. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahinbey ilçesinin Barak Mahallesi 100013 No'lu sokakta meydana gelen olayda ise birbirlerine bıçaklarla saldıran iki grubun kavgasında 5 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞAHİNBEY

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Ayrılan eşlerin çocukları görme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
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