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Giriş Tarihi: 25.08.2026 19:54

Ayrıldığı kadını takip edip sığındığı yufkacıda katletmişti! O katil Cinayet Büroda sorguya alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir yufkacının önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen Şerife Gezer (41)'i sığındığı yufkacıda vurarak öldüren katil zanlısı Hakan Sayacı (51), Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli Cinayet Bürodaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ayrıldığı kadını takip edip sığındığı yufkacıda katletmişti! O katil Cinayet Büroda sorguya alındı
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Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakan Sayacı, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etti. Gezer'in minibüsten inmesinin ardından taksiden inen Sayacı, 'Beni nasıl aldatırsın' diyerek tartışmaya başladı. Bunun üzerine Gezer, yakındaki yufkacıya sığındı. İş yerine giren Sayacı., burada 1 el ateş etti. Yaralanarak sokağa çıkan Şerife Gezer'i takip eden şüpheli, bir kez daha ateş etti. Sayacı daha sonra iş yerine girerek silahı başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Şerife Gezer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan Sayacı iş yerinde silahı başına dayayarak bir süre bekledi. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu olayda, ekiplerin ikna ettiği Hakan Sayacı silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı. Şerife Gezer ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O KATİL CİNAYET BÜRODA

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Hakan Sayacı'yı sorgulamak üzere Gayrettepe'ye getirdi. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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Ayrıldığı kadını takip edip sığındığı yufkacıda katletmişti! O katil Cinayet Büroda sorguya alındı
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