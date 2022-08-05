Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İstanbul, ulaşımın son derece yoğun olduğu önemli bir şehirdir. Günlük telaş içerisinde bir yerden başka bir yere yapılan yolculuklarda, ulaşımdan kaynaklı aksaklıklar yaşanır. Bu sebeple kara yoluyla yapılan yolculukların yanı sıra raylı sistem üzerinden de ulaşım mümkündür. En çok tercih edilen ulaşım araçlarından birisi ise Marmaray'dır. Gebze-Harem güzergahında bulunan ve pek çok duraktan geçen Marmaray, en çok tercih edilen ulaşım araçlarından birisidir. Marmaray hattında toplamda 43 adet durak bulunmaktadır. Bu duraklardan birisi olan Ayrılık Çeşmesi, çok sık kullanılan popüler duraklardan birisidir. Geniş bir ulaşım ağına sahip Marmaray, en çok kullanılan raylı sistemlerden birisidir. Toplam 43 durağı olan Marmaray'da en popüler duraklardan birisi de Ayrılık Çeşmesi'dir. Bu durak hakkında bilgisi olmayan pek çok kişi, Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağı nerede sorusuna cevap ararlar.

Ayrılık Çeşmesi Marmaray Durağı

Marmaray Gebze ile Halkalı arasında yer alan önemli ulaşım araçlarından birisidir. Toplam 43 duraktan oluşan Marmaray'da en sık kullanılan duraklardan birisi de Ayrılık Çeşmesi'dir. Anadolu yakasında bulunan bu durak, Gebze'den 28. Durak, Halkalıdan ise 16. Duraktır. Ulaşımın çok daha kısa sürede gerçekleştiği Marmaray ile Ayrılık Çeşmesi bölgesinden farklı güzergahlara gidebilirsiniz.

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Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Nerede?

Ayrılık çeşmesi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yer almıştır. Kadıköy bölgesinde en çok ziyaret edilen bölgelerden birisi olan Ayrılık Çeşmesi, ulaşımın çok daha rahat olmasında büyük öneme sahiptir. Üsküdar ile Söğütlüçeşme arasında yer alan bu durak, gideceğin bölgeye göre değişecektir. Marmaray Ayrılık Çeşmesi her gün 06:03- 23:55 saatleri arasında açıktır.

Nasıl Gidilir?

Marmaray durakları arasında yer alan Ayrılık Çeşmesi, İstanbul'un popüler yerlerinden birisi olan Kadıköy'de yer alır. Bu bölgeden farklı güzergahlara gitmek isteyen kişiler, öncelikle otobüs veya metroyla buraya ulaşım sağlamalıdır. Gebze yönüne gitmek için, saat 06:04 ve 06:11 saatlerini tercih etmek mümkündür. Bu yönde son durak ise, 23:41'de kalkış yapmaktadır.