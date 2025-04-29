Ayrılma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 38 yaşındaki Rabia Şen, ayrılma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

BOŞANMA AŞAMASINDA

Olay, Ceyhan'ın Şahin Özbilen Mahallesi 263 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre; 5 çocuk annesi Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası defalarca bıçaklandı. Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rabia Şen, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BARIŞIP EVE GERİ DÖNMÜŞ

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmada çiftin daha önce sıkça tartıştıkları ve evden ayrılan Rabia Şen'in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü öğrenildi. Boşanma aşamasında olan çiftin olay anında yeniden tartıştıkları ve cinayetin gerçekleştiği belirlendi. Katil zanlısı Serdar Şen, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.