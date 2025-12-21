Ayrımcılığa geçit yok

İstanbul Şişli'de 29 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen olayda Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent yerleşkesinde bulunan kampüsünde havuzu kullanmak isteyen dernek üyesi Mehmet İzmirlioğlu ve eşi Merve İzmirlioğlu beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Merve İzmirlioğlu haşemalı olduğu gerekçesiyle havuza alınmadı. Çift şikayetçi oldu.Mahkeme, Dernek Başkanı Mehmet Oğuz Tongsir'i "nefret ve ayrımcılık" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkemenin kararı sonrası KADEM tarafından yapılan açıklamada "Bu karar, ayrımcılığı meşrulaştırmaya çalışan, dışlayıcı ve insan onurunu hiçe sayan zihniyete karşı açık ve net bir mesajdır." ifadeleri yer aldı.