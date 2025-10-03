Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı'na yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi Çarşamba günü görüşmüştü.

TAHLİYESİNE İTİRAZ EDİLDİ

Menajerlik şirketine bağlı oyunculukların tanık olarak dinlendiği duruşmada Ayşe Barım ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tahliye gerekçelerin arasında, delillerin toplanmış olması ve Barım'ın sağlık durumu yer alıyordu. Cezaevinden çıkan Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, o karara itiraz ederek Barım'ın yeniden tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Ayşe Barım'ın tekrar tutuklanmasına karar verdi. Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.