Ayşe, cani kocadan kaçamadı

Isparta'da eşi Fatih Kapçı'nın şiddetinden kaçmak için babasının evine sığınmak isteyen Ayşe Kapçı, kendisini takip eden katil eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çiftin 2 çocuğu devlet korumasına alınırken, katil koca tutuklandı.

Olay önceki gün gece saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında meydana geldi. Ayşe Kapçı ile eşi Fatih Kapçı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Fatih Kapçı, Ayşe Kapçı'yı darp etmeye başladı. Eşinin şiddetinden kaçmak isteyen kadın, Ulu Mahalle'de yaşayan babası Hüseyin Demirbaş'ın evine sığınmak üzere yola çıktı.

TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜ

Yol boyunca Ayşe'yi takip eden Fatih Kapçı, baba evine gelen eşini evin girişinde yakaladı. Cani koca, yanındaki pompalı tüfeği çıkarıp eşine doğru 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşe Kapçı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ayşe, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Katil, olay yerinde suç aleti pompalı tüfekle birlikte gözaltına alınırken, yedek 2 fişeğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Kapçı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.