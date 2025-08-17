Ayşe hemşire ihmal kurbanı

Aydın'ın Söke ilçesinde S.K. kullandığı minibüsün kapısını açık unuttu. Açık unutulan kapıdan yola düşen 45 yaşındaki hemşire Ayşe Ceylan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Akıl almaz olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta meydana geldi. S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık unutulan kapıdan yola düştü. Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.