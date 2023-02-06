Ayşe Kübra’yı tırnaklarıyla kazıyarak kurtardılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina yıkıldı. Ardından vatandaşlar ve kurtarma ekipleri bir olup hayat kurtarma yarışına başladı. Pazarcık'ta yıkılan 6 katlı binada yaşayan 4 kişilik Güneş ailesi de enkaz altında kaldı. Öğretmen anne, meslektaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazarak yardım istedi. Bunun üzerine öğretmenler enkaz başına gitti. Anne, baba ve erkek çocuk sabahın erken saatlerinde kurtarıldı, ancak 5 yaşındaki Ayşe Kübra Güneş'e ulaşmak kolay olmadı. Ayşe Kübra'nın yerini tespit eden ekipler minik kızı konuşarak, sakinleştirmeye çalıştı. Minik kız, ekiplerin telkiniyle babasına enkaz altından "İyiyim" mesajı da gönderdi. Minik Ayşe, ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra enkazdan çıkartıldı.Babasına kavuşan minik kız, sedyeye konularak ambulansa götürülürken babasının elini bir an olsun bırakmadı. Yaşananları anlatan bir öğretmen, "Kendi tırnaklarımızla kazıyarak anne, baba ve oğlunu çıkardık. 'Enkaz altında kaldık' diye mesaj gelince ailemi bir yere bıraktım ve buraya geldik. İğne ile kazar gibi kazdık, Ayşe'yi de çıkardık" dedi. Kahramanmaraş merkezde ise İlayda Polat (18) dapremden 14 saat sonra, kardeşi Hülya İrem İster (17) de 15 saat sonra kurtarılırken, anne ve babalarına henüz ulaşılamadı. Diyarbakır'da da ekipler, enkaz altında kalan 13 yaşındaki Rabia adlı kızı, depremden 16 saat sonra kurtarmayı başardı.Hatay'da yıkılan bina enkazında yaşam üçgeninde sağ kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla gözyaşları arasında kurtarıldı. Birer birer enkazdan çıkarılan çocuklarının durumlarının iyi olduğu bildirildi. İskenderun ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde birçok bina yıkıldı. Enkaz altındaki bir bebek, ekipler tarafından 9 saat sonra kurtarıldı. Reyhanlı ilçesinde, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki bir enkazdan 1'i kız çocuğu 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Payas ilçesinde çöken 3 katlı müstakil binanın enkazından 11 kişi kurtarıldı.Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri tarafından, depremden 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığı duyuruldu. Adana'nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı'ndaki 14 katlı Tutar Yapı Sitesi'nde enkaz altından 6 kişi kurtarıldı. Osmaniye'de Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer Sitesi'nde 3 blok birden yıkıldı. Bir kişi sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Düziçi ilçesinde de yıkılan 10 katlı bina enkazından bir kız çocuğu kurtarıldı. Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi'nde yıkılan 3 katlı binadan 6 kişi kurtarıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç, yardıma gelen mahalle sakinlerine, "Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle" dedi. Mahalle sakinleri ise "Kardeşim dayan, dayan. Sabret" diye moral vermeye çalıştı.Enkazaltındakiler cep telefonlarıyla sosyal medyadan adreslerini yazıp kurtarılmak için çağrı yapıyor. Hatay'da yıkılan binada bir kadın enkaz altından fotoğrafını paylaşarak "Beni kurtarın" notuyla yardım istedi. Hatay'da başka bir enkazın altında kalan bir genç video çekerek, kendisi gibi göçük altında kalan annesinin sağlık durumunu öğrenmek için annesine seslendi. Yaşadığı korku ve endişe hem yüzüne hem de sesine yansıyan geç, daha sonra kurtarıldı.MeteorolojiMühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu önemli uyarılarda bulundu: "Normal şartlarda enkaz altından sağ çıkmak için süre 72 saat yani 3 gün. Şu anda hava şartları sebebiyle hipotermi problemi ortaya çıkmakta. Enkaz altında insanlar korumasız kaldığı için gece özellikle hava sıcaklığı çok düştüğü zaman hipotermi olayı söz konusu. Zamana karşı yarış var. Gece özellikle sıfır ve altı büyük sıkıntı olur."/ SABAHKahramanmaraş'ta ekipler bina enkazında 8 saat sonra 7 yaşındaki minik Eymen'e ulaştı. Eymen'in mucize kurtuluşu arama kurtarma ekiplerini ağlattı. Sedyeyle ambulansa taşınan minik Eymen'in ilk sözü ise 'Annem nerede' oldu. Ekipler minik Eymen'i ambulansa teslim ettikten sonra annesi, babası ve kardeşini kurtarmak için enkazda aramalara devam etti.Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevler Mahallesi'nde depremde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 4 çocuğunun enkaz altında olduğunu söyleyen bir baba ise gözyaşları içinde evlatlarının çıkarılmasını bekliyor. Enkaz altında evladı olan bir annenin ağıtları ise yürekleri dağladı. Aileler yakınlarının sağ salim çıkarılması için gözyaşı döküyor. Binada arama kurtarma çalışmaları sürerken semt pazarında ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor.