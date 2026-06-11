Ayşe öğretmenin müdürü görevden alındı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın 7 Haziran'da evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Melahat İleri görevden uzaklaştırıldı. Ayşe Koparan ile Karakazan İlkokulu Müdürü Melahat İleri arasında 17 Nisan 2026'da okul servisinde çıkan tartışma sonrası fiziksel temas yaşandığı, okul müdürünün darp raporu alarak emniyete ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyette bulunduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine aynı gün Ayşe öğretmenin geçici görevlendirmesi sonlandırılarak asli görev yeri olan Soğanlıtepe İlkokulu'na gönderildiği ortaya çıktı. Baskı kurarak öğretmeni intihara sürüklediği öne sürülen okul müdürü Melahat İleri'nin ifadesinde, görev yeri değiştirilmesi konusunda kendisinin karar verme yetkisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Melahat İleri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHMALİ OLANA AF YOK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Bizim derdimiz, işimiz öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak, güvenli, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacak" dedi.