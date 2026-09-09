Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor.



Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında mütalaa açıklanmış, Sanık Cemil Koç hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Şantaj' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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