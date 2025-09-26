Ayşe Tokyaz’ın katili ile 2 polis hakim karşısında: ’Kardeşimin valize koyulmasına yardım ettiler’ iddiası!

Tutuksuz sanık Z.B. ise hafta sonu olduğu için birimde sadece kendisinin olduğunu, şubeden çıkmak üzereyken sanık N.Ç'nin kendisini arayarak, POLNET üzerinden sorgu yapmasını istediğini ifade etti.

Sanık N.Ç'nin kendi bilgilerini verip, bu sistemden Cemil Koç'u aratınca cinayete karıştığını gördüğünü aktaran Z.B, ekranda Esra Tokyaz'ın savunmasını görmediğini iddia etti.

Hayatını kaybeden Ayşe Tokyaz'ın kardeşi müşteki Esra Tokyaz da daha önce verdiği ifadenin sanıklar tarafından Cemil Koç'a verildiğini söyledi.

Sanıkların maktulün bavula konulmasına da yardım ettiğini düşündüğünü ifade eden Tokyaz, sanıkların kardeşine ulaşmasını engellediklerini de iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık polis N.Ç'nin bu halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maktulün kardeşi Esra Tokyaz, duruşma sonrası adliye önünde açıklamalarda bulundu.