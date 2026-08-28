Ayşegül arkadaşlarının sesini duymak istiyor

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş (35) çiftinin 2'nci çocukları Ayşegül Şiş (11), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül'e biyonik kulak takıldı. Ayşegül, 4 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağını kırdı. Şiş ailesi kızlarının yeni kulaklığı için yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrenince maddi imkansızlıklardan dolayı ücreti ödeyemedi. Anne Ebru Şiş, "3 yıldır kızım duymuyor. Okula da implantı olmadan gidiyor. Okuyamıyor sadece yazılanları taklit ederek, yazabiliyor. Yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu. Ayşegül, işitme cihazına kavuşacağı günü iple bekliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör