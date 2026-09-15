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Giriş Tarihi: 15.09.2026 13:14

Ayşegül artık duyuyor! Kızı kulaklığına kavuşan anne: "Allah devletimizden razı olsun"

Adana'da 3 yıl önce “Biyonik kulak” olarak bilinen işitme cihazı kırılan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş’e devlet sahip çıktı. Yüreğir Kaymakamlığı tarafından satın alınan işitme cihazı yapılan testlerin ardından Ayşegül’e takıldı. Bir kızı işitme cihazına kavuşan diğer kızının da bozulan cihazı yenilen anne Ebru Şiş, “Allah devletimizden razı olsun. İki çocuğum da artık duyuyor” diyerek sevincini dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ayşegül artık duyuyor! Kızı kulaklığına kavuşan anne: Allah devletimizden razı olsun
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Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş (35) çiftinin 2'nci çocukları Ayşegül Şiş (11), işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül'e biyonik kulak takıldı. Ayşegül, 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağını kırdı. Şiş ailesi kızlarının yeni kulaklığı için yaklaşık 220 bin lirayı ödemesi gerektiğini öğrenince maddi imkansızlıklardan dolayı ücreti ödeyemedi.

KAYMAKAMLIK DEVREYE GİRDİ

Ayşegül'ün dramını öğrenen Yüreğir Kaymakamlığı, küçük kızın tedavisini ve biyonik kulağının satın alımını üstlendi. Belirli testlerden geçirilen Ayşegül'ün biyonik kulağı, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınarak, gerekli ayarlamaları yapıldı. Biyonik kulağı takılan Ayşegül, yeniden seslere tepki vermeye başladı. Ayrıca ablası Ayfer'in de (13) bozulan işitme cihazı, yenisiyle değiştirildi.

İKİ ÇOCUĞUM DA DUYUYOR

Kızlarının yeniden duymasıyla mutlu olduğunu belirten Ebru Şiş, "Kızımın 3 yıldır biyonik kulağı yoktu. Bu süreçte çok mücadele ettik, çok yorulduk. Maddi sıkıntımızdan dolayı alamadık. İnsanlar bizi duysun diye çabaladık. Yüreğir Kaymakamımız sesimizi duydu. Bize çok yardımcı oldu, Allah devletimizden razı olsun. Kızım yeniden duymaya başladı. Artık arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayacak. İki kızım da duyuyor. İstediğimize kavuştuk" diye konuştu.

#ADANA #YÜREĞİR

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Ayşegül artık duyuyor! Kızı kulaklığına kavuşan anne: "Allah devletimizden razı olsun"
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