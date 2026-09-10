Ayşe’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Küçükçekmece'de üniversiteli Ayşe Tokyaz'ı (22) katledip cesedini bavul içerisinde yol kenarına bırakan Cemil Koç, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan 3 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın, Yusuf Ziya Sancak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlker Umut Uğurlu 7 yıl 6 ay, sanık Necdet Çetinkaya ise 4 yıl 15 ay hapis cezası aldı. Sanık Cemil Koç suçlamaları reddetti. Adliye önünde açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri adalet çağrısında bulunarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.