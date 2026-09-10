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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Ayşe’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Ayşe’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet
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İstanbul Küçükçekmece'de üniversiteli Ayşe Tokyaz'ı (22) katledip cesedini bavul içerisinde yol kenarına bırakan Cemil Koç, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan 3 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın, Yusuf Ziya Sancak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İlker Umut Uğurlu 7 yıl 6 ay, sanık Necdet Çetinkaya ise 4 yıl 15 ay hapis cezası aldı. Sanık Cemil Koç suçlamaları reddetti. Adliye önünde açıklama yapan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri adalet çağrısında bulunarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

#İSTANBUL #KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI #KÜÇÜKÇEKMECE #AYŞE TOKYAZ

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Ayşe’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet
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