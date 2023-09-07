Ayşenur’u 4 kurşunla öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Karakolda…

Hasan F., "Ayşenur, 'Hamile olabilirim' dedi. Şok geçirdim. Ondan sonra biz evde buluştuk. Hamilelik testi gösterdi bana. Ancak ailem itiraz etti, kabul etmediler. Eskişehir'e geldiğimde telefonunda bir çocukla konuşmalarını yakaladım ama umursamamıştım. Bebeği kontrol ettirmek için hastaneye gitmeden önce eve gidip konuşmak istedi. Taksiye binip eve gittik. Gülüp eğleniyorduk. Uzanırken tartışmaya başladık. Bana hamile olmadığını söyledi. Ayrılmak istediğimi söyledim. 'Beni reddedemezsin' diyerek yatağımın altındaki silahı aldı. Kargaşa çıktı. İntihar etmeye çalışıyordu. Bir anda silah kazayla patladı. Ben şoka girdim. Ev arkadaşım bana tokat atarak kendime gelmemi sağladı. Hemen ambulansı aradım. Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim" ifadelerini kullandı.