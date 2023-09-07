Ayşenur’u 4 kurşunla öldürmüştü! Savunması hayrete düşürdü: Karakolda…

Korkunç olay, 2022'nin aralık ayında Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde yaşandı. 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, sevgilisi Hasan F. (23) tarafından başından ve göğsünden kurşunlandı.
Olayın ardında kaçan Hasan F., polis ekiplerince yakalandı. Tutuklandı… Cani sevgilisi bugün ilk kez Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yaptı. Yaşadıkları tartışmanın ardından Ayşenur'un intihar etmeye çalıştığını anlattı.
Hasan F., "Ayşenur, 'Hamile olabilirim' dedi. Şok geçirdim. Ondan sonra biz evde buluştuk. Hamilelik testi gösterdi bana. Ancak ailem itiraz etti, kabul etmediler. Eskişehir'e geldiğimde telefonunda bir çocukla konuşmalarını yakaladım ama umursamamıştım. Bebeği kontrol ettirmek için hastaneye gitmeden önce eve gidip konuşmak istedi. Taksiye binip eve gittik. Gülüp eğleniyorduk. Uzanırken tartışmaya başladık. Bana hamile olmadığını söyledi. Ayrılmak istediğimi söyledim. 'Beni reddedemezsin' diyerek yatağımın altındaki silahı aldı. Kargaşa çıktı. İntihar etmeye çalışıyordu. Bir anda silah kazayla patladı. Ben şoka girdim. Ev arkadaşım bana tokat atarak kendime gelmemi sağladı. Hemen ambulansı aradım. Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim" ifadelerini kullandı.
TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜLER
Ayşenur Çolakoğlu'nun acılı babası Mesut Çolakoğlu ise kızının 4 mermi darbesiyle öldüğünü, olayın kaza olmadığını vurguladı. Şu açıklamayı yaptı: Olay günü Ayşenur arkadaşıyla yemek yerken Hasan aramış. Buluşmak istediğini söylemiş ama kızım reddetmiş. Hasan'ın en arkadaşını aramış kızım. Aradığı arkadaşı, 'Sakın onunla görüşme seni öldürecek' diyerek uyarmış. Hasan'ın annesi, kızımı arayarak görüşme konusunda ikna etmiş, sonra da olay gerçekleşmiş. Benim kızım 8 ay 20 gündür toprak altında. Benim kızımın hayalleri vardı. Elinden aldılar. Bu bir kadın cinayetidir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımı tasarlayarak, kasten, canavarca hisle kızımı katlettiler. Adalet tecelli edecektir. Her şey ortaya çıkacak.
"BAKTIĞIMDA NABZI ATMIYORDU..."
Hasan F.'nin ev arkadaşı Muhammet Ali F. de olay gününü anlattı. "Evde ben ayrı odaya geçtim ve uyuyakalmışım. Birden silah sesiyle uyandım. Maktul yatağın üzerindeydi, Hasan'ın elinde silah vardı. O da şoktaydı. Ayşenur'un baktım ama nabız alamadım. Sonra Hasan'a 112'yi arattım" açıklamasını yaptı.
Mahkeme heyeti duruşmanın 14 Kasım'a ertelenmesini kararlaştırdı.