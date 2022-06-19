AYT 2022’deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı indireceği uygulama sorusu yanıtı

YKS sınavının ikinci ayağı bugün saatler 13.00'ı gösterdiğinde son buldu. Sınavdan çıkış yapan adaylar AYT soruları ve cevapları için araştırmalar yapmaya başladı. Sınavda en dikkat çeken sorular arasında Aslı isminde bir kızın telefonuna indireceği 4 GB boyutunda uygulama oldu. Peki, AYT 2022'deki Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı 4 GB indireceği uygulama sorusu yanıtı

