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Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:38

AYT 2022'deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı indireceği uygulama sorusu yanıtı

AYT 2022’deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı indireceği uygulama sorusu yanıtı

Milyonlarca öğrenci, bugün YKS AYT sınavına katılım sağladı. Sınavdan çıkan adaylar, AYT sınav soruları ve cevapları araştırmasını gerçekleştiriyor. Bu yılki sınavda ise dikkat çeken sorulardan bir tanesi Aslı'nın telefonunda 4 GB yere indireceği uygulama oldu. Peki, AYT 2022'deki Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı 4 GB indireceği uygulama sorusu yanıtı

YKS sınavının ikinci ayağı bugün saatler 13.00'ı gösterdiğinde son buldu. Sınavdan çıkış yapan adaylar AYT soruları ve cevapları için araştırmalar yapmaya başladı. Sınavda en dikkat çeken sorular arasında Aslı isminde bir kızın telefonuna indireceği 4 GB boyutunda uygulama oldu. Peki, AYT 2022'deki Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı 4 GB indireceği uygulama sorusu yanıtı

ASLI'NIN TELEFON SORUSU CEVABI

Aslı'nın telefon sorusu kuşkusuz sınavın en çok konuşulan sorusu oldu. Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken en fazla 2 uygulamayı silmesi gerekiyor.

Aslı'nın telefon hafızası sorusu cevabı sabah.com.tr'de olacak!

'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM' SORUSU YANITI

Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir. İşte dizelerin tamamı;

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. "

Cemal Süreyya


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AYT 2022'deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı indireceği uygulama sorusu yanıtı
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