AYT 2022’deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı indireceği uygulama sorusu yanıtı

YKS sınavının ikinci ayağı bugün saatler 13.00'ı gösterdiğinde son buldu. Sınavdan çıkış yapan adaylar AYT soruları ve cevapları için araştırmalar yapmaya başladı. Sınavda en dikkat çeken sorular arasında Aslı isminde bir kızın telefonuna indireceği 4 GB boyutunda uygulama oldu. Peki, AYT 2022'deki Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı 4 GB indireceği uygulama sorusu yanıtı
ASLI'NIN TELEFON SORUSU CEVABI
Aslı'nın telefon sorusu kuşkusuz sınavın en çok konuşulan sorusu oldu. Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken en fazla 2 uygulamayı silmesi gerekiyor.
Aslı'nın telefon hafızası sorusu cevabı sabah.com.tr'de olacak!