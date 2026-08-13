Ayva dalı cinayetinde katil zanlısı konuştu: “3-4 el ateş ettim daha sonra da eve doğru kaçtım”

Amcasının tabancayla ateş açması sonucu sol ayağından mermi sıyrığı ile yaralandığını öne süren M.Ç. ifadesinde, "Olay tarihi akşamı evde bulunduğum sırada aynı binada altlı üstlü yaşadığımız öz amcam olan İbrahim Çam ve oğlu Recep Çam'ın aşağıda bulunan evimizin yanındaki ayva ağacının yanında olduklarını gördüm. Amcamın oğlu Recep Çam'ın da merdiven yardımıyla ayva ağacına çıktığını ve ağacın üzerinde bulunduğu sırada ağacı budadığını gördüm. Bunun üzerine ben cama çıkarak, bu ağacın oluşturduğu gölgeden bizim de yararlandığımızı söyleyerek, 'kesme' diyerek seslendim. O da bana 'Sana ne' diye küfür etti. Ben de bunun üzerine o esnada üzerimde bulunan tabancam ile aşağı indim. Tabancamın üzerimde bulunmasının nedeni söz konusu silahı ben zaten sürekli üzerimde taşırdım. Olay sırasında da silah üzerimdeydi. Babam ile olan birtakım husumetlerimiz vardı. Her ne kadar babam o esnada köyde bulunmasa da tedbir amacıyla silahı üzerimde bulunduruyordum. Daha sonra tabancam ile birlikte aşağı indim. Aşağı indiğimde aramızda ağacın budanması konusunda yine tartışma devam etti. Kendilerini birkaç kez uyardım, yapmamalarını söyledim. Bunun üzerine bu şahıslar bana yine hakaret ettiler. Bunun üzerine ben hakaret etmemeleri konusunda yine uyardım. Recep ağaçtan inerek o esnada ağacı budadığı orak ile üzerime doğru gelmeye başladı.