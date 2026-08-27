Ayvalık’ta can pazarı! Talihsiz kadının tatili kabusa döndü: ‘O geçitten geçen boğulma tehlikesi yaşıyor’

"İNSANLARIN ÇABASIYLA CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ"



Bölgede yaşanan tehlikeli durumlarda defalarca insanların yardımına koştuğu belirtilen Mustafa Doğan'a da teşekkür eden vatandaşlar, "Burada gönüllü olarak cankurtaranlık yapmak zorunda kalan insanların çabasıyla can güvenliği sağlanamaz. Yetkililer artık kalıcı önlem almalı" çağrısında bulundu. Son yaşanan olay, Yalancı Boğaz'da özellikle rüzgârlı havalarda değişen deniz seviyesi ve güçlü akıntının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme getirirken, bölgede can güvenliğine yönelik önlem alınması talebini de yeniden gündeme taşıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör