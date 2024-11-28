AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE SAHADA OLACAK

UEFA Avrupa Ligi beşinci karşılaşmalarını oynayan takımlar arasında Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı 23.00'te, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ise 20.45'te TRT Spor ekranlarında olacak.