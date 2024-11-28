AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi oyuncularıyla performans tablosunu yükseltiyor. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında galibiyet hedefleyen sarı kırmızılılar Avrupa Ligi son 16 turuna doğrudan kalan ilk 8 takım arasında yer almak için sahada. Liderliği zorlayan temsilcimiz 3 puan hedefinde. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanına konuk oluyor. AZ Alkmaar Galatasaray maçı 28 Ekim Perşembe günü (bugün) TSİ 20.45'te oynayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Osimhen
AZ Alkmaar: Zoet, Goes, Penetra, Wolfe, Kasius, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Kwakman, Meerdink, Parrot
Yeni sisteme göre sıralamada ilk 8 takım doğrudan son 16 turu oynayacak.
9-24 arası ise son 16 için play-off mücadelesi verecek.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE SAHADA OLACAK
UEFA Avrupa Ligi beşinci karşılaşmalarını oynayan takımlar arasında Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı 23.00'te, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ise 20.45'te TRT Spor ekranlarında olacak.