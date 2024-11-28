Haberler Yaşam Haberleri AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:23

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi 5. karşılaşmasında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında mücadele ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı takım aldığı 10 puanla averajla üçüncü sırada yer alıyor. Jakobs, Icardi, Sallai, Kaan Ayhan'ın yer almayacağı kadroda ilk 11 için bazı isimler ön planda. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ile giden Galatasaray namağlupluğu elinde tutmak istiyor. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi oyuncularıyla performans tablosunu yükseltiyor. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında galibiyet hedefleyen sarı kırmızılılar Avrupa Ligi son 16 turuna doğrudan kalan ilk 8 takım arasında yer almak için sahada. Liderliği zorlayan temsilcimiz 3 puan hedefinde. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanına konuk oluyor. AZ Alkmaar Galatasaray maçı 28 Ekim Perşembe günü (bugün) TSİ 20.45'te oynayacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Osimhen

AZ Alkmaar: Zoet, Goes, Penetra, Wolfe, Kasius, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Kwakman, Meerdink, Parrot

Yeni sisteme göre sıralamada ilk 8 takım doğrudan son 16 turu oynayacak.

9-24 arası ise son 16 için play-off mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE SAHADA OLACAK

UEFA Avrupa Ligi beşinci karşılaşmalarını oynayan takımlar arasında Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı 23.00'te, Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ise 20.45'te TRT Spor ekranlarında olacak.

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AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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